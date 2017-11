Uwe Kropinski gilt als der "vielleicht bedeutendste und aufregendste Innovateur im Bereich moderner, improvisierter, stilübergreifender akustischer Gitarrenmusik". Was Uwe Kropinskis berühmter Gitarrenkollege Pat Metheny nämlich feststellte, trifft den Nagel sozusagen auf den Kopf: "Ich war noch nie von einem Sologitarristen so beeindruckt wie von ihm, von seiner Musikalität, seiner innovativen Begabung und seinem tief empfundenen Verhältnis zum Instrument ..."Für Uwe Kropinski ist die Gitarre Saiten- und Perkussionsinstrument zugleich: Finger klopfen auf dem Korpus Rhythmen, als ob sie eine Conga wäre, diese wiederum werden von einer ostinaten Basslinie unterlegt, während er zugleich mit der Linken eine unabhängige Melodiestimme zufügt. Eine geradezu atemberaubende Mischung aus Rhythmus, Akkord- und Melodiearbeit - und die Musik klingt manchmal so, als würde sich da der schnellste aller Gitarristen und ein Trommler ein hitziges musikalisches Duell liefern. Susanne Paul wuchs in Kalifornien in einer deutsch-mexikanischen Familie auf und spielt seit ihrer frühen Kindheit Cello. Sie pflegte in jungen Jahren das Bass-Spiel in einer Punkband ebenso, wie das auf der Flamenco-Gitarre. Susanne Paul studierte danach klassisches Cello und fand sich letztlich im Jazz wieder, wo sie ihre unterschiedlichen musikalischen Interessen am besten vereint sieht. Vladimir Karparov ist in Bulgariens Hauptstadt Sofia geboren und aufgewachsen. Dort nahm er an der Nationalen Musikakademie ein Jazz- und Popmusikstudium auf, das er später an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater fortsetzte. Seit 2001 lebt Vladimir Karparov in Berlin. Je länger er fern der Heimat lebte, desto intensiver besann er sich der bulgarischen Volksmusik, die im Laufe der Jahre zum festen und charakteristischen Bestandteil seines Schaffens werden sollte. Eine Prägung, die im Uwe Kropinski Trio auf geradezu selbstverständliche Weise zum Tragen kommt.