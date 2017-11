V.O.I. - Voices of Inspiration

× Erweitern http://www.bix-stuttgart.de Voices of Inspiration Voices of Inspiration

„Soulful“, facettenreich und einzigartig – das sind nur einige Worte, mit denen man diese dynamische Gruppe beschreiben kann. Voices Of Inspiration starteten als drei Freunde, die sich trafen, während sie mit verschiedenen Gospel Formationen in New York City auftraten.

In den zehn Jahren, in denen sie zusammen für andere Ensembles arbeiteten und auch die Welt bereisten, entwickelten sie einen außergewöhnlichen und unter die Haut gehenden Ansatz, mit dem sie fortan Gospel, Funk, Jazz, R&B, Pop, Motown, Soul und Blues-Songs interpretieren sollten. Dieser Ansatz und ihre unverwechselbare Performance hat sie in über 48 Länder weltweit auftreten lassen.

Im März 2012 entschieden sie sich dazu, ihren eigenen Weg zu gehen, eine Show zu kreieren, bei der sie ihr Publikum mit auf eine Reise zu ihren musikalischen Helden nehmen. Mit manchen dieser Helden haben sie bereits die Bühne geteilt: So mit Stevie Wonder, Kenny Rogers, Karen Clark Sheard, Kim Burrell, Faith Evans, Eric Benet, Gladys Knight, Angie Stone and the Winans Family – um nur ein paar zu nennen. Die Bandmitglieder von V.O.I. haben sich als erfrischende, energetische und vor allem live besonders fesselnde Performer etabliert – denn Musik ist nicht nur ihre Leidenschaft, sondern fließt eindeutig durch ihre Adern! Durch eine ihr Leben verändernde Erfahrung in Ägypten, als sie als erste US-amerikanische Künstler überhaupt beim International Samaa' Festival for Sufi Music & Chanting (as guests of the U.S. Embassy) auftreten durften, wurde ihre Entscheidung, Menschen mit ihrer Musik zu berühren und ihr Leben nach diesem Ziel voll und ganz auszurichten, noch weiter gefestigt. V.O.I. spielen nun zum vierten Mal in Folge ihren ersten Gig im neuen Jahr im BIX! Lassen Sie sich diese exklusive Live-Show nicht entgehen.