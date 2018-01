× Erweitern Thermen & Badwelt Sinsheim

Am Valentinstag können die Besucher zu gefühlvollen Lovesongs mit dem Akustik-Trio Soultrip im Palmenparadies entspannen. In der Vitaltherme erklingen romantische Melodien am Klavier, von dem jungen Komponisten Nicolai Jan Hübner.

Es gelten die normalen Eintrittstarife.