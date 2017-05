Valerina - A capella aus Osteuropa

Valeriya Shishkova, Sopran / Alena Schneider, Alt / Dmitri Arnst, Tenor / Ivan Piltchen, Bass

Allein mit ihren Stimmen gelingt es den vier charismatischen Sänger-innen und Sängern, die osteuropäischen Landschaften vor unserem geistigen Auge lebendig werden zu lassen. So schön wie ein Sonnenuntergang am Abend, niemals aufdringlich, immer in sich ruhend. In jedem Lied, so scheint es, hört man die Größe und Stille der russischen Wälder, den Wind über den unendlichen Steppen, aber auch das Lachen und Singen in den ukrainischen und weißrussischen Dörfern. Melodiereichtum und vielschichtige Harmonien prägen die Programme aus sakralen und weltlichen Gesängen Osteuropas. Und gerne begrüßen wir wieder die reizende Valeriya Shishkova…