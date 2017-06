Vanessa Mai & Band

Vanessa Mai hat in den vergangenen zwei Jahren einen atemberaubenden Senkrechtstart hingelegt. Seit die Ex-Wolkenfrei-Sängerin auf Solopfaden wandelt, reiht sich ein Erfolg an den anderen, folgt ein Hit dem nächsten. Beim Calwer Klostersommer in Hirsau wird der junge Schlagerstar eines ihrer wenigen Live-Konzerte dieses Jahres geben.

Im Juli 2015 brachte die bildhübsche, hochtalentierte Vanessa Mai ihr Album „Wachgeküsst“ auf den Markt und, zack, stieg gleich in die Top Ten der offiziellen deutschen Hitlisten ein. Damit nicht genug: Sie wurde die Nummer eins der heiß umkämpften Schlagercharts, kündigte ihre Solo-Tour an und wurde 2016 im Handumdrehen auch im TV – als DSDS-Jurorin – ein Star.

Für ihr zweites Soloalbum „Für Dich“ hatte sie sich im Studio mit einem Mann zusammengetan, der aus demselben Holz geschnitzt ist: Pop-Titan Dieter Bohlen. Prallvoll mit 14 Songs erschien das Album im April 2016 – Songs, die ins Ohr gehen, aber auch beim Elektro-Pop Anleihen nehmen oder den Synthesizer zu seinem Recht kommen lassen.

Aber nicht nur der Rhythmus ist die Sache von Vanessa Mai: Mit ihrer besonderen Stimme und oft nur vom Piano unterstützt – wie bei „Herz an Herz“ – lässt sie die Romantik zu Wort und Melodie kommen, brilliert in Balladen wie „Ohne Dich“ oder schildert in „Du und ich“ die Liebe vom Schulhof bis weit ins Erwachsenenalter: „Nach all den Jahren echt abgefahren, lieg ich in deinem Arm.“ Storys, genial produziert von Dieter Bohlen, die das Leben schreibt und in der Interpretation von Vanessa Mai zu Chroniken des Alltags werden.

Künstler wie Vanessa Mai und ihre Erfolge sind nicht so häufig im Kulturbetrieb zu finden, die 23-Jährige steht am Anfang ihrer Karriere – und doch schon ganz oben. Und jenen, die ihr den kometenhaften Aufstieg ermöglicht haben, widmete sie auch das Album „Für Dich“ – für das sie in der Kategorie „Schlager“ für den ECHO 2017 nominiert ist.