Vantablack: Paride Saraceni

PARIDE SARACENI (Truesoul / Snatch! / Redrum)NIAM & DOME (Vantablack / Vinyl only!)MOSQK (Damaged Records)TERRASSE: BASS TENDENZ

Paride Saraceni kommt als DJ und Producer verdammt viel rum: Geboren in Italien, dann in die Schweiz ausgewandert und, einmal der elektronischen Musik verfallen, schließlich nach London gezogen. Schon mit seinen ersten Produktionsversuchen hat Paride die Aufmerksamkeit von Szenegrößen wie Richie Hawtin, Paco Osuna oder Carl Cox gewonnen, und mittlerweile spielen Weltstars wie Sven Väth, Dubfire, Laurent Granier, Adam Beyer und Dave Clarke seine Tracks regelmäßig in den besten Clubs und bei den wichtigsten Festivals zwischen New York und Tokyo. Die Vantablack-Hausherren Niam & Dome supporten den Globetrotter mit einem Vinyl-only-Set, außerdem hauen Mosqk a.k.a Adrian und Patrick und auf der Terrasse Bass Tendenz in die Tasten!