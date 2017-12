Variations on The Americans - Hohenlohe Brass

× Erweitern Konzert zum Neuen Jahr 2018

Die vom Ensemble gespielten Stücke stehen an diesem Abend unter dem Motto „Variations on the Americas“, alles dreht sich um den amerikanischen Doppelkontinent.

Mit fünf Trompeten, vier Hörnern, vier Posaunen, Tuba und Schlagwerk präsentiert das Ensemble dabei Werke von George Gershwin, Leonard Bernstein, Charles Ives, Enrique Crespo und anderen. Hauptwerk werden Charles Ives‘ humorvolle „Variations on America“ in einer eigens für Hohenlohe Brass geschriebenen, neuen Fassung sein.