Veedel Kaztro - live

HipHop-Konzert

Ende März veröffentlichte der Kölner Rapper über Melting Pot Music sein „Büdchen Tape III“. Aus diesem Anlass wird er ab Mai die „Von Büdchen zu Büdchen Tour 2017“ starten und auch im Kupferstecher in Stuttgart vorbeischauen. Mit seinem neuen Tape überspringt Veedel K so gut wie jede Latte, musikalisch wie auch lyrisch, die in der Raplandschaft so herumsteht. Produziert wurde die LP von seinen Sektor West Büdchen Gang-Freunden Yourz, Spexo und Dufsen, Features findet man von den Kölner Jungs Sparky, Tami und Simon Grohé. Auf seiner Tour bekommt er dann - je nach Stadt - Unterstützung von verschiedenen Freunden und Lieblingsrappern, die zusammen mit ihm den Späti rocken. Mit dabei in Stuttgart ist Kuchenmann.