Venera (Swe) & Bike Age (D) *Live* presented by Making Friends 90's Skate Punk - Party

VENEREA - Von Altersmilde und Dienst nach Vorschrift ist auch nach über 25 Jahren Bandgeschichte absolut nichts zu spüren und es ist beeindruckend, wie frisch und unverbraucht diese vier Schweden – die man wohl ohne jede falsche Bescheidenheit als „Skate-Punk-Ikonen“ bezeichnen darf – noch heute klingen und wie konsequent sie ihr Ding durchziehen!

Gegründet 1991, halfen sie gemeinsam mit MILLENCOLIN, NO FUN AT ALL sowie den SATANIC SURFERS dabei, ihr Heimatland als absolute Melodycore-Hochburg zu etablieren, und teilten sich die Bühne mit BAD RELIGION, NO FX sowie PROPAGANDHI – und auch auf ihrem neuesten Album „Last Call For Adderall“ (welches 2016 nach mehrjähriger Pause erschien) setzt die Band auf altbekannte Stärken: Die liegen bei klassischen, schnellen und schnörkellosen, dabei stets aber hochmelodischen Skatecore-Hymnen im US-Westcoast-Stil, die an PENNYWISE, LAGWAGON und frühe NO USE FOR A NAME erinnern, wobei die halsbrecherischen Riffs, das Hochgeschwindigkeits-Schlagzeug und der energische Background-Gesang STRIKE ANYWHERE oder STRUNG OUT ebenso gut zu Gesicht stehen würden.

Support: BIKE AGE

Stuttgarts absolute Helden in Sachen Skate-Punk und 90’s Melodycore

After-Show-Party: DJ BRU & DJ TOM GOOBER (TOY DOLLS)

Anschließend gibt es auch noch die passende Musik vom Plattenteller – von „A“ wie ALL über „B“ wie BOUNCING SOULS bis hin zu „Z“ wie ZEKE

Infos: http://www.trash-a-go-go.de/aktuell/aktkonz.htm · http://www.goldmarks.de/

Making Friends #2 – 90’s Skate-Punk Live-Special

