Textiler Stoffdruck, inspiriert vom Hawai'i-Hemd

Hawai'i-Hemden, die um 1840 erstmals auftauchten, sind heute noch ein populäres Kleidungsstück.

Nach einer Führung durch die Sonderausstellung "Hawai'i - Königliche Inseln im Pazifik" werden im Workshop zunächst Geschichte und Motive des Hawai'i-Hemdes erläutert, Variationen und Design-Elemente geprüft sowie die "Kennzeichen" eines echten Shirts besprochen:

ein gerader Saum am unteren Abschluss, Kokosnussschalenknöpfe und eine angenähte Brusttasche, die das Muster nicht unterbricht. Einer fachlichen Einführung in textilen Stoffdruck folgen im praktischen Teil Übungen. Inspiriert vom Hawai'i-Hemd werden schließlich etwa 35 x 35 cm große Stoffmusterteile mittels Stempeln, Schablonen und Farbe mit unter anderem floralen Designs individuell gestaltet. Für jeden Teilnehmer sind drei Stoffstücke vorbereitet. Kopien aller Übungen werden ausgehändigt.

Ablauf: Nach einer einstündigen Führung durch die Sonderausstellung mit Dietmar Neitzke fährt man gemeinsam mit der U-Bahn in die Atelierwerkstatt nannatextiles, Claudiusstr. 10, Stuttgart-West. Nach einer fachlichen Einführung steigt man in die eigene kreative Umsetzung ein. Das Programm endet in der Atelierwerkstatt.

Teilnahmegebühr: Erwachsene: EUR 40,- (inkl. Ausstellungseintritt, Führung, Workshop und Materialkosten). Fahrtkosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen.

Anmeldung bis 21.12.

Begrenzte Teilnehmerzahl, Bezahlung per Rechnung

Nanna Aspholm-Flik übernimmt keine Haftung bei Unfällen und Verletzungen während ihrer Begleitung der Gruppe vom Linden-Museum zur Atelierwerkstatt. Auch haftet sie nicht für Schäden an Kleidung und/oder mitgebrachten Gegenständen und/oder Unfällen und Verletzungen während des Workshops in den Räumlichkeiten von nannatextiles.