Verdankte Existenz - Luthers Bild vom Menschen

Vortrag und Gespräch

Referent: Michael Werner, Pfarrer und Theologisch-Pädagogischer Vorstand des Sonnenhofes Schwäbisch Hall

Sind wir frei oder am Ende doch von Gott oder vom Teufel geritten wie Luther in der Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam über den freien Willen schreibt? Muss man uns als vernunftbegabte Wesen sehen oder sind wir am Ende verdankte, weil aus Glauben gerechtfertigte Existenz? Luthers Aussagen über unser Menschsein geben vor dem Hintergrund aktueller Fragestellungen bis heute zu denken. Vortrag und Diskussion gehen dem nach.

Im Rahmen der Reihe "Reformationsjahr 2017".