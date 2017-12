Vereinsrecht

Der Vortrag richtet sich an alle Personen, denen das Thema Verein wichtig ist: Sport- oder Taubenzüchterverein, Kleingärtnerverein oder Partei. Wie wird ein Verein gegründet und was sollte in der Satzung stehen? Haftet der Vorstand für alle Pflichtverletzungen und kann ein Vereinsmitglied einfach ausgeschlossen werden? Wann ist ein Verein gemeinnützig und wie viele Spenden kann er erhalten? Ein erfahrener Fachanwalt gibt Ihnen einen exemplarischen Überblick über die Rechtsfragen eines Vereins. Unter anderem werden die Themen Vereinsgründung, Vereinssatzung sowie Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder dargestellt. Die Verwertbarkeit in der Praxis steht dabei im Vordergrund.