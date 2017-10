× Erweitern Verena Nübel

Die Sängerin Verena Nübel studierte Jazzgesang in Stuttgart. Während ihres Studiums gründete sie das „Verena Nübel Quartett“ und gewann im selben Jahre den Förderpreis „Young Lions Jazz Award“.

2015 veröffentlichte sie ihre Debüt CD „Beat my dog“, die mit eigenen Kompositionen überzeugt und in der Presse und beim Publikum auf große Resonanz stieß. Sie wirkt in zahlreichen Projekten mit und überzeugt sowohl in kleinen Besetzungen als auch im Big Band Genre als Sängerin.

„Verena Nübel singt mit …. so viel Verve und Humor, dass das Zuhören richtig Spaß macht. Rockend, bluesig, jazzig, soulig und mit der Unbekümmertheit ihrer Jugend, jedoch mit großem handwerklichen Können und viel Musikalität erzählt die junge Frontfrau über die bisherigen Facetten ihres Lebens.“