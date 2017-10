Verleihung des diesjährigen BW Ehrenfilmpreises

23. Filmschau Baden-Württemberg vom 29. November bis 3. Dezember 2017

Heimspiel für 100 aktuelle Filme made in Baden-Württemberg: Die 23. Landesfilmschau Baden-Württemberg startet mit der Weltpremiere der schwäbischen Komödie 'Laible & Frisch - Do goht dr Doig'. Am Fuß der Schwäbischen Alb streiten sich zwei Bäcker - einer backt Teiglinge auf, einer formt traditionell die Brezeln mit der Hand. Auch die weiteren 99 Festivalfilme kommen aus dem Land zwischen Bodensee, Schwarzwald, Tauberland und Frankenhöhe. Gefeiert wird mit einem Bavaria-Empfang die 200. Folge des ZDF-Quoten-Hits 'SOKO Stuttgart'. Weitere Highlights: Mia Spenglers preisgekrönte Komödie 'Back for Good', eine gnadenlose Abrechnung mit der Welt der Reality-Sternchen. Die Bestseller-Verfilmung 'Freibadclique' von Oliver Storz. Gold-Junge Johannes Preuss von der Filmakademie Baden-Württemberg gewann mit seiner Doku 'Galamsey' einen begehrten Studenten-Oscar. 'Kinder des Lichts' stellt syrische Flüchtlingskinder vor. 'Club Europa' lotet die Grenzen der Hilfsbereitschaft aus. 'The Happiest Man' porträtiert einen betagter Auschwitz-Überlebenden. Und zum Finale werden die Baden-Württembergischen Filmpreise in den Kategorien Spiel-, Kurz-, Dokumentar- und Animationsfilm vergeben.

Besonders am Herzen liegt der Filmschau Baden-Württemberg der Filmnachwuchs aus dem Südwesten. Seit nunmehr 14 Jahren gibt der Wettbewerb um den Jugendfilmpreis unter dem Dach der Landesfilmschau den Youngstern eine Chance – mit Rotem Teppich, festlichem Opening, großer Leinwand, Preisverleihung, zahlreichen Workshops und Masterclass. Der 14. Wettbewerb um den Jugendfilmpreis wird am Donnerstag, 30. November 2017, 18 Uhr, im Metropol Kino eröffnet.

Landesfilmschau und Jugendfilmpreis zeigen einmal mehr, was inzwischen im Filmland Baden-Württemberg möglich ist.

23. Filmschau Baden-Württemberg vom 29. November bis 3. Dezember 2017 und 14. Wettbewerb um den Jugendfilmpreis vom 30. November bis 3. Dezember 2017 im Metropol Kino Stuttgart (Bolzstraße).

'Laible & Frisch' in Spielfilmlänge eröffnet

die 23. Filmschau Baden-Württemberg

Mit der Weltpremiere des Kinofilms 'Laible und Frisch – Do goht dr Doig' wird am Mittwoch, 29. November 2017, 20 Uhr, die 23. Filmschau Baden-Württemberg eröffnet. Endlich wird auf der Leinwand die Geschichte um die beiden verfeindeten Bäcker fortgeschrieben.

Bevor es im Kino zur Sache geht, erwartet die Premierengäste um 19 Uhr ein glanzvoller Roter Teppich vor dem ehrwürdigen Metropol Kino im Herzen der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Erwartet werden Drehbuchautor Sebastian Feld gemeinsam mit Filmproduzent Frieder Scheiffele sowie Regisseur Michael Rösel. Simon Licht und Winfried Wagner, die bereits in der TV-Serie als Manfred Frisch und Walter Laible höchst erfolgreich waren, sind ebenso eingeladen wie Trudel Wulle und Walter Schultheiß, Ulrike Barthruff, Peter Jochen Kemmer, Monika Hirschle, Sabine Lorenz, Brigitte Zeh, Matthias Dietrich, Elert Bode und Wilfried Hochholdinger. Ebenso Kameramann Notker Mahr, die SWR-Redakteuere Thomas Martin und Kerstin Freels sowie Vertreter der MFG Filmförderung Baden-Württemberg und des Filmverleihs Kinostar, der die turbulente Geschichte in die Kinos bringen wird. Auch weitere Förderer und Sponoren werden zur Weltpremiere erwartet. Und natürlich jede Menge Fans der Erfolgsgeschichte.

Die Komödie wurde produziert von Schwabenlandfilm in Koproduktion mit dem SWR, mit Unterstützung der MFG Baden-Württemberg Filmförderung und des DFFF.

Und so viel darf schon verraten werden: Gerade von einem Kuraufenthalt in seinen Heimatort Schafferdingen zurückgekehrt erfährt Kleinbäcker Walter Laible von seiner Frau Marga und Sohn Florian, dass sie aufgrund drückender Schulden Bäckerei und Heim verkaufen mussten – und zwar an Walters größten Konkurrenten, den Industriebäcker Manfred Frisch. Der ist maßgeblich schuld an Walters angeschlagenem Seelenleben und dem noch angeschlageneren Finanzzustand der Familie Laible. Jetzt natürlich wähnt Manfred sich als endgültigen Sieger im andauernden Bäckerstreit. Versüßt wird ihm der Triumph durch seinen eben erschienenen Sachbuch-Bestseller „Da geht der Teig“. Zudem hat er seinen Einfluss im Dorf und dessen politischen und sozialen Strukturen geschickt ausgebaut und ein perfides Netz von Abhängigkeiten geschaffen. Doch auf den Höhenflug folgt jäh der Absturz: Vater Heinrich Frisch teilt seinem ungeliebten Sohn mit, dass er die Frisch AG an Kassandra von Ohndorf verkaufen wird – und die hat mit Manfred noch eine alte Rechnung offen. In seiner dunkelsten Stunde erhält Manfred jedoch eine interessante Information, die ihn wieder zurück ins Spiel bringen könnte. Er ersinnt einen gewieften Plan, um das Familienunternehmen zurückzugewinnen.

November-Termine der Filmschau BW:

Mittwoch, 29. November 2017:

23. Filmschau Baden-Württemberg, Metropol Kino Stuttgart

17 Uhr, Metropol Saal 2: Filmpodium Südwest

‚Kreativindustrie - nachhaltige Standortentwicklung‘

19 Uhr Empfang am Roten Teppich,

20 Uhr Eröffnung mit Weltpremiere 'Laible & Frisch - Do goht dr Doig'.

Metropolkino Stuttgart, Bolzstraße,

Donnerstag, 30. November 2017:

23. Filmschau Baden-Württemberg, Metropol Kino Stuttgart

ab 10 Uhr Film & Media Day - Infos für Schulklassen über Film- und Medienberufeu. a. 11 Uhr Impulsvorträge Journalismus, Fernsehreportage, Fotografie; 13 Uhr Case Study: Visual Effects bei 'Wonder Woman' mit Pixomondo,15 Uhr 'Filmton: vom O-Ton bis zum Kinosound'

18 Uhr Eröffnung 14. Wettbewerb um den Jugendfilmpreis u. a. mit 'Christmas Wishes' von Franz Böhm und 'Nachtschwärmer' von Louis Wick.

20 Uhr Bavaria-Gala anläßlich der 200. Folge 'SOKO Stuttgart'

20.30 Uhr Stuttgart-Premiere des Thrillers 'Die Vierhändige' von Oliver Kienle.

Für immer verbunden: Sophie und Jessica wurden als Kinder Zeuge eines brutalen Verbrechens. Jessica, die Ältere, gab daraufhin ihrer jüngeren Schwester Sophie ein Versprechen: "Ich werde immer auf dich aufpassen!" Doch nach all den Jahren ist aus dem Versprechen eine Besessenheit geworden. Jessica leidet unter Wahnvorstellungen, fürchtet überall eine Bedrohung. Sophie will endlich ihr Leben frei von Ängsten leben, sich eine Karriere als Pianistin aufbauen, sich verlieben. Als herauskommt, dass die Täter von damals nach 20 Jahren wieder auf freiem Fuß sind, ist Jessica wild entschlossen, sie zu stellen. Ein Unfall verwandelt ihr Versprechen, immer auf ihre kleine Schwester aufzupassen, in einen existentiellen Alptraum

