Zum 200. Geburtstag Friedrich Schillers im Jahr 1959 wurde erstmals der Schillerpreis der Stadt Marbach am Neckar verliehen. Seither wurde mit ihm im zweijährigen Turnus jeweils eine hervorragende Arbeit auf dem Gebiet der Landeskunde von Württemberg gewürdigt. Aus Anlass des Schillerjahres 2009 hat der Gemeinderat die Kriterien für die Verleihung des Schillerpreises erweitert. Er geht künftig an Persönlichkeiten, die in ihrem Leben oder Wirken der Denktradition Friedrich Schillers verpflichtet sind. Besonders preiswürdig ist der Einsatz für einen ethisch verantwortbaren Freiheitsbegriff im Sinne des Dichters, sei es in der Politik, der Kunst, den Geistes- und Sozialwissenschaften oder den Naturwissenschaften. Der Schillerpreis der Stadt Marbach am Neckar wird 2017 an Horst Bredekamp verliehen. Diese Entscheidung traf die Jury unter dem Vorsitz von Bürgermeister Jan Trost zum Jahresende 2016. Der Berliner Kunsthistoriker gilt weltweit als überragende Figur der Kunstgeschichte, an dem Friedrich Schiller, so die Annahme der Jury, als Preisträger seiner Geburtsstadt eine Freude gehabt hätte. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird am 10. November 2017, dem 258. Geburtstag Friedrich Schillers, in einem Festakt in der Stadthalle Schillerhöhe von Bürgermeister Jan Trost überreicht. Die Vielzahl der Studien Horst Bredekamps umfasst die Geschichte der europäischen Kunst vom Mittelalter bis in die Gegenwart, erläutert die Jury ihre Entscheidung. Daneben stehen bahnbrechende Studien zum bildlichen Denken der Philosophie (Hobbes, Leibniz) und theoretische Schriften zur Grundlegung der Bildwissenschaft. Als politisch und ästhetisch engagierter Zeitgenosse, Kritiker und eminenter Stilist ist Bredekamp ein viel gefragter Autor der großen Zeitungen. Auch als Vortragender von großer Intensität beeindruckt der vielfach, nicht zuletzt mit dem Orden Pour le mérite Ausgezeichnete. Die Laudatio auf den Preisträger hält der amerikanische Literaturwissenschaftler und Lehrstuhlinhaber an der Harvard Universität Stephen Greenblatt.