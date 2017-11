Finissage: Bernard Piffaretti und Florian Balze

× Erweitern Bernard Piffaretti Bernard Piffaretti

Der französische Maler Bernard Piffaretti gehört zu den herausragenden internationalen Vertretern einer abstrakten Malerei. Ab dem 18. November ist sein Werk in der Galerie am Markt in Schwäbisch Hall zu sehen.

Bernard Piffarettis Konzept basiert auf einer Provokation: der Wiederholung des eigenen, zuvor gemalten Bildes. Doch Vorsicht; es geht keineswegs um dumpfe Nachahmung, wenn der Künstler auf der einen Hälfte seines unterteilten Bildes nachschafft, was auf der anderen Hälfte bereits entstanden ist. Hierbei handelt es sich zum einen um einen Kunstgriff, der Originalität und Einzigartigkeit des Werkes bzw. die „Genialität“ des Künstlers, also Grundsätze des neuzeitlichen Kunstbegriffs, als nicht mehr zeitgemäß kontert. Nichtsdestotrotz entwickelt sich vor dem Original die Überzeugungskraft der Arbeit. Denn indem man beide vermeintlich gleiche Bildhälften miteinander vergleicht, entdeckt man zum anderen erst deren Unverwechselbarkeit und die Lebendigkeit dieser Malerei, die das Spektrum von freien und geometrischen Formen virtuos auslotet und unser präzises Hinsehen fordert.

Bernard Piffaretti (*1955) lebt und arbeitet in Paris, wo er als Professor an der École des beaux-arts unterrichtet. 2018 ist eine Einzelausstellung im Centre Georges Pompidou in Paris geplant.

Der Malerei Bernard Piffarettis treten in der Ausstellung die skulpturalen Arbeiten von Florian Balze gegenüber. Dieser orientiert sich an Abstraktion und Modernismus der Nachkriegszeit, und an dem Aufgreifen dieser Ästhetik in angewandten Bereichen wie Möbel- und Interior Design sowie öffentlichen baukünstlerischen Gestaltungen. In modularen Wiederholungen werden Bezüge zur rationalisierten Produktion (Manufaktur, Industrie) hergestellt. Diese Annäherung an Abstraktion von ihren Rändern her wird seit einiger Zeit erweitert um das Nachschaffen von spätmittelalterlichen, in Lindenholz geschnitzten Faltenwürfen, da sich damals formale Sprache derart verselbständigte, dass man von einer „Abstraktion avant la lettre“ sprechen könnte. Diese aktuelle Serie bildet den Schwerpunkt in den mittelalterlichen Ausstellungsräumen.

Florian Balze (*1969) lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste, München, der École des Beaux-Arts, Paris (bei Prof. Bernard Piffaretti) sowie am Goldsmiths College, London.

Bernard Piffaretti wie Florian Balze zeigen eine durch den Aspekt der Wiederholung auf verschiedene Weise „entmystifizierte“ Abstraktion. Ihre gemeinsame Grundhaltung, ein Reflektieren, wie Abstraktion weitergeführt werden kann, ohne an Aktualität zu verlieren, wird die von Sonja Klee in enger Zusammenarbeit mit den Künstlern kuratierte Ausstellung im Kunstverein Schwäbisch Hall zu einem spannenden Dialog machen.