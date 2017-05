Vernissage: Fabian Ginsberg

Kontext kann verloren gehen beim Klettern über einen Zaun oder durch das Verrücken einiger Gegenstände. Dann ist die Person plötzlich allein, wie ausgeschnitten, ohne Schatten. Mit einer Kontextlosen will niemand sprechen. Sie ist ein Objekt im Netzwerk, klein und hart und austauschbar. Was tun? Sie müsste sich selbst vervielfältigen, bis sie ganz leer wäre, nur noch Grenze, nur noch Haut. Sie müsste selbst zu ihrem Kontext werden. Sie würde zu einer neuen Fassung für Welt. Fabian Ginsberg (geb. 1983) arbeitet mit Bild, Objekt und Text. Er lebt in Berlin.Kuratiert von Marcus Neufanger