Vernissage Juana Reimers & Lesung Stephanie Carle

Diesen Sonntag erwartet uns ein bunter Abend, im wahrsten Sinne des Wortes:

beginnend mit der Vernissage der Künstlerin Juana Reimers – Serie „A New Day“

bis 18:30 Sektempfang

einer Lesung der Autorin Stephanie Carle

und grandioser Live-Musik von Bernd Rinser in EddieS Music Lounge

Juana Reimers

Die Serie “A New Day“ von der Künstlerin Juana Reiners kann mit dem einen Satz „Es ist ein schöner Tag, aber wenn er zu Ende geht, ist nichts mehr so wie es mal war“ beschrieben werden!

Diese Ausstellung zeigt den immer währenden Rhythmus von Natur, Mensch und Gefühlen. Die Werke sollen dem Betrachter vor Augen führen, wie kostbar und einzigartig ein neuer Tag ist, aber auch wie zerstörerisch er sein kann. Die Magie dessen, was ein neuer Tag in sich birgt an Liebe, Frieden und Harmonie. Die Komplexität der Komposition lädt zum Hineinlesen, mehr noch zum Eintauchen in eine andere Wirklichkeit ein.

Ein Teil der Ausstellung war in der Vergangenheit in der Galerie Böhner in Mannheim zu sehen, sowie in der Galerie M.A.D. in Mailand. Und nun ist ein Teil der Ausstellung hier im Wieslocher Palatin zu sehen. Die Künstlerin Juana Reimers arbeitet in der Tradition der Graffiti und Urban Art, aber auch Kunst am Bau. Ihre Werke stellt sie in Galerien im In-und Ausland aus.

Stephanie Carle

Die Autorin Stephanie Carle, die beim Droemer-Knaur Verlag unter Vertrag ist, stellte schon eine Reihe spannender und fesselnder Romane vor, unter anderem das bekannte Werk „Für Samantha“, welche den Auftakt zur „Shreveport-Thriller-Serie“ darstellt. Gerade erschienen ist ihr drittes Buch aus dieser Reihe mit dem Titel „Neubeginn“, das sie heute Abend erstmals im Palatin Wiesloch in einer spannenden Lesung vorstellt.

Ihr neues Buch entführt seine Leser in das beschauliche, Shreveport, mitten hinein in eine spannende Ermittlung. Doch nicht nur die Aufklärung einer undurchsichtigen Mordserie, sondern auch die Vergangenheitsbewältigung der gegensätzlichen Charaktere steht im Mittelpunkt der Handlung. Immer neue Rätsel tun sich auf und fesseln den Leser, so dass er das Buch nicht aus der Hand legen möchte, ehe alle Fragen aufgeklärt sind. Immer in der Hoffnung, das der unendliche Drang nach Liebe die Protagonisten einen Neuanfang schaffen lässt.

Bernd Rinser

Die Konzerte des »Großmeisters des Folk und Blues« sind musikalische Walkabouts. Der Rolling Stone schreibt über die Musik von Bernd Rinser: »es ist etwas Weites in dieser versiert gespielten und gebrochen romantischen Musik, die zum Beispiel Willy DeVille in ähnlicher Weise hätte einfallen können.«

Bernd Rinser, ein Mann mit rauer Schale und empfindsamen Kern, kann man zwischen Townes van Zandt, Seasick Steve, Johnny Cash und Willy DeVille ansiedeln. Die Frage, ob er in erster Linie Bluesmann mit einer Vorliebe für Poesie oder eher Singer/Songwriter mit einer Vorliebe für Blues ist, stellt sich dabei nicht wirklich. Seine exzellent komponierten Songs sind so überzeugend wie authentisch. Sie sind unsentimental, kunstvoll und doch voller Herzenstöne.

Die Konzerte sind ein Muss für alle Romantiker und RootsRock Fans. Wenn dann noch der Bayerische Rundfunk meint, dass Rinsers CDs »die mit Abstand überzeugendsten und authentischsten deut­schen Bluesplatten« sind, kann man sich auf ein Konzert der Spitzenklasse einstellen.