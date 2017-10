Vernissage

Haben Sie es auch schon bemerkt? Oft sind es ganz einfachen Dinge, die plötzlich die Welt ein wenig schöner machen.

So zum Beispiel der Besuch eines Konzertes oder einer Veranstaltung, die uns gefallen könnte. Und das ist unsere Aufgabe für die Menschen in Creglingen und Umgebung: Wir wollen Ihnen ein paar schöne Stunden schenken. Schauen Sie in unser Programm, suchen Sie sich etwas aus und schreiben Sie es groß und fett in Ihren Terminkalender. Und dann freuen Sie sich einfach darauf!

In den von uns arrangierten Ausstellungen zeigen wir Ihnen Werke von Künstlern aus der Region. Sie alle haben ihren eigenen Stil – sind teils Professionelle, teils hat sich einHobby zur Berufung entwickelt.