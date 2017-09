Vernissage: Rudolf Kurz - Bildwerke

Die Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim zeigt im Rahmen des Reformationsjahres Werke des zeitgenössischen Künstlers, sowie Bildhauers Rudolf Kurz.Herr Kurz lebt in Stimpfach und arbeitet in seinem Atelier im Spitalhof in Ellwangen. Seine Arbeiten verbinden oft Religion und Welt, Kirche und Gläubige. In der Ausstellung wird Rudolf Kurz jedoch viele freie Malereien und Bildhauerarbeiten präsentieren.Kurz Werke sind in der Region aber auch in katholischen und evangelischen Kirchen von Hohenlohe bis Rom zu sehen.