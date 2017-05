Vernissage Sam3 - Metropolink Festival 2017

Das METROPOLINK-Festival widmet sich der Urban Art mit großflächigen Wandmalereien und eigens für riesige Formate im öffentlichen Raum entwickelten Motiven. Seit 2015 wurden insgesamt 14 Hausfassaden in der Metropolregion Rhein-Neckar professionell gestaltet. Zur diesjährigen Ausgabe des Festivals werden mehrere neue Standorte von renommierten internationalen Künstlern bespielt, darunter eine prominente Wand in Schwäbisch Hall.An der ehemaligen Fassfabrik im Karl Kurz Areal nimmt sich der spanische Künstler Sam3 die Front des Einfahrtgebäudes vor. Bekannt ist er für seine mal großflächigen, mal kleinen Schatten und Silhouetten in städtischer Umgebung. Seine ironischen, poetischen und immer auch ein Stück weit provozierenden Fassadenbilder machen aus seiner Kunst mehr als nur ein hübsches Wandbild.