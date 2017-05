Vernissage

Uwe Esser, 1960 in Düsseldorf geboren, studierte von 1979-1990 an der Universität Düsseldorf, an der Folkwangschule in Essen bei den Professoren Knubel und Lakner sowie an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. Schiff. Neben Malerei und Zeichnung beschäftigt er sich intensiv mit malereibezogenen Installationen. 1995 bekam er den Preis der Darmstädter Sezession, 2014 das Künstlerstipendium für das Künstlerhaus Edenkoben, 2016 war er mit einem Stipendium der Kunststiftung NRW in Istanbul.

Esser beschäftigt sich mit einer Malerei, die sich auf einem Grat zwischen Erkennbarkeit und Ungegenständlichkeit bewegt. Mitunter sieht man sich mit Déjà-vus konfrontiert, ohne aus den Bildern auftauchenden Dinge präzise benennen zu können. In einem Prozess der Verzerrung, Spiegelung, Reduzierung und Vermehrfachung werden sie zum Spielmaterial in einer komplexen Bildstruktur. In seinen Installationen trägt er diese Bildsprache in den Raum hinein und zieht bisweilen die Bildschichten wieder auseinander. Er spielt mit Labyrinthen und mit von innen beleuchten Körpern und konstruiert Systeme, die man nur mit einem Gang durch diese Installationen erfahren kann. Durch Spiegelelemente wird der Betrachter dabei zum Teil der „Bildmaschine“.

Ausstellungszeiten: 24.06. bis 30.07. / do bis so 17h-20h

www.uwe-esser.com

www.galerie-peripherie.de