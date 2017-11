Unter dem Titel „Verrückungen“ zeigt das Landratsamt Tübingen ab dem 21.11.2017 Malerei und Dichtung der Tübinger Künstlerin Anne-Marie Salome Brenner. Die Ausstellung zeigt Werke aus allen Phasen, mit Fokus auf die neueren, bisher nicht gezeigten Arbeiten.

Professor Jürgen Wertheimer, einer der profiliertesten Tübinger Literaturkenner, spricht in seinem Vortrag „Schmerzgrenzen überschreiben. Schmerzgrenzen überschreiten: Künstlerische Arbeit Selbstversuch“ darüber, wie die Künstlerin aus existenziellen Grenzsituationen extreme, gelegentlich extremistische ästhetische Kraft in Ihrer Kunst zum Ausdruck bringt.

Das Duo Universalis umrahmt den Abend mit barocker Musik auf Violine und Laute.

Der Titel „Verrückungen“ ist ein Gegenwort zur „Verrückten“, als welche Brenner bereits im Elternhaus abgestempelt wurde. Das Malen und Schreiben ist ihre Selbstbehauptung, es ist keine Metapher zu sagen, dass sie dabei immer wieder um ihr Leben malt und schreibt. So geht den Bildern und Gedichten kein Entwurf voraus, sondern sie Entstehen von innen heraus. Wenn Sie beginnt, weiß sie nicht, was dabei herauskommt. Oft ist nicht einmal klar, ob es ein Schreiben oder Malen wird. Die Arbeiten sind von persönlichen Erfahrungen von Leid und Gewalt geprägt, aber auch von der Erfahrung der Geburt ihrer beiden Kinder und einem starken Lebenswillen. Sie geht dabei in ihr Eigenstes hinein – und legt etwas Menschliches frei, das jeden angehen kann. Die starke Form und Farbigkeit der Bilder ist dem Schmerz abgerungen, bezeugt ihn und stellt sich gegen die Mißstände, die ihn verursachen.