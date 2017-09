Verschwörungstheorien bei US-Präsidenten

Donald Trump mag in vielerlei Hinsicht ein Unikat sein, was aber seine Vorliebe für Verschwörungstheorien angeht, steht er in einer langen Tradition. Alle amerikanischen Präsidenten von George Washington über Abraham Lincoln bis Dwight D. Eisenhower glaubten an und verbreiteten Verschwörungstheorien, weil das bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts völlig normal war. Der Vortrag von Prof. Dr. Michael Butter am Di. 24.10. um 19:15 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen wird zum einen diesen Aspekt beleuchten; zum anderen wird er auf Präsidenten eingehen, die wie Barack Obama zum Ziel von Verschwörungstheorien wurden, oder um die sich, wie zum Beispiel John F. Kennedy, solche Theorien ranken.

Prof. Dr. Butter lehrt Amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen und gilt als führender Experte auf dem Gebiet der Verschwörungstheorien.

In Kooperation mit der Abteilung für Amerikanistik, Universität Tübingen