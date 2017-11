Vertiefung oder Zerfall?

Die Europäische Union steckt seit knapp 10 Jahren in einer mehrfachen Krise. Die fortwährende Staatsschuldenkrise und die schwache ökonomische Performanz der Euro-Zone, der Umgang mit der Flüchtlingsproblematik, das Aufkommen neoautoritärer Regierungen und rechtspopulistischer Bewegungen in der EU und nicht zuletzt der Brexit stellen wichtige Herausforderungen dar. Zugleich machen diese Entwicklungen vielen Bürgerinnen und Bürgern klar, wie wichtig die Europäische Union ist. Wie die Zukunft des Prozesses der Europäischen Integration aussieht, hängt nicht zuletzt von den Wahlentscheidungen im Jahr 2017 ab. In dem Vortrag sollen die Entwicklungsmöglichkeiten der EU im Licht der Wahlergebnisse und Regierungsbildungen reflektiert werden.

Prof. Dr. Gabriele Abels ist Professorin für „politische Systeme Deutschlands und der EU sowie Europäische Integration“ an der Universität Tübingen. Sie ist Mitherausgeberin der „femina politica – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft“ und war von 2010-2012 Mitglied der Redaktion der Zeitschrift "Politische Vierteljahresschrift" (PVS). Seit 2012 ist sie Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW).