Im Lateinischen bedeutet »Vertigo« Umdrehung oder Schwindel. Der Begriff stand Pate, als Noa Wertheim und ihr Partner Adi Shaal 1992 die Vertigo Dance Company gründeten. So »schön wie schwindelerregend « seien deren Stücke, schwärmen denn auch die Kritiker. In »Vertigo 20« schaut Wertheim kaleidoskopartig, bilderstark und temporeich auf zwanzig Jahre ihres Schaffens und ihrer reichen Bewegungssprache. Vor einer kühlen Betonkulisse durchmessen Tänzerinnen und Tänzer mit turmhoch toupierten Haaren und Kostümen im Renaissance-Stil traumverhangen die Bühne, um dann zu waghalsigen Sprüngenanzusetzen, rasant die Wände hochzuklettern und zu fallen. Die faszinierende Retrospektive mit surrealer Atmosphäre ist wie das Lebenselbst: Es geht um Höhen, Tiefen und das Wesentliche Beziehungen. Die Vertigo Dance Company gehört zu den gefragtesten Kompanien Israels. Ihre Mitglieder leben so konsequent wie sie tanzen. Das Vertigo Eco-Art Village des Kibbuz Netiv HaLamed-Heh, das Wertheim und Shaal 2007 mit einrichteten, ist auch ein Bildungszentrum, in dem Kunst aller Art auf Ökologie trifft. Die vielfach ausgezeichnete Noa Wertheim gilt auch als politische Choreografin, deren Tanz den Weg für Menschlichkeit und Nachhaltigkeit bereitet.

Vertigo 20

Noa Wertheim, Choreografie

Ran Bagno, Musik

Rakefet Levy, Ausstattung

Noa Wertheim, Künstlerische Leitung

Vertigo Dance Company

Einführung: 19.20 Uhr