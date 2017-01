Verurteilt: Historische Kriminalfälle aus Alt-Württemberg

Die entsetzlichen, teils aus Naivität begangenen Verbrechen, die sich in Sulz am Neckar, Murrhardt und Ludwigsburg, aber auch in Nürtingen und der Umgebung des heutigen Bad Urach zutrugen, wühlen auf und vermitteln überdies einen plastischen Eindruck von der Lebenswirklichkeit der Württemberger in der Zeit vom frühen 17. Jahrhundert bis zur Aufklärung, in der die Gerichtsbarkeit bedeutende Umschwünge erfuhr.

Die Kriminalbeamtin a. D. Corinna Müller hat ihre Ermittlungsarbeit in die Württembergischen Staatsarchive Stuttgart und Ludwigsburg verlegt und in den sogenannten Malefiz-Akten recherchiert. Neben dem gesellschaftlichen Wandel dokumentiert sie Veränderungen im Justizwesen wie das Umdenken von der Todesstrafe hin zur Resozialisierung von Straftätern. Der Leser erfährt bei dieser besonderen Reise von den juristisch bedeutsamen Utensilien während einer Gerichtsverhandlung – und wird künftig nicht mehr leichtfertig über jemanden „den Stab brechen“.