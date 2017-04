Cl. Monteverdi:Vespro della Beata Vergine da concerto composta sopra canti firmi Vor unglaublichen 450 Jahren wurde Claudio Monteverdi in der nord-italienischen Kleinstadt Cremona in der Nähe von Mailand geboren.Wir möchten diesem herausragenden Komponisten des Frühbarock gratulieren und mit seiner Vespro della Beata Vergine, seiner Marienvesper ein Stück aufführen, das in seiner Zeit einzigartig war. Solche Pracht der Klangentfaltung und solch eine monumentale Dimension wurden in der geistlichen Musik erst wieder mit Bachs Passionen oder seiner h-Moll Messe erreicht. Um dem historischen Klang des Uraufführungsjahres 1610 möglichst nahe zu sein, werden die zwölf Sänger des Belgischen Ensembles Vox Luminis von der solistischen Besetzung des Freiburger Barock Consorts begleitet.Zum Saisonabschluss laden wir Sie ein zu dieser besonderen Geburtstagsfeier!