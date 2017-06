Veterinas Groove wurde 2015 gegründet und besteht aus Musikern, die schon jahrzehntelang die Bühnen der Region begeistern.

Songs aus den Bereichen Blues-[+]Rock, New Soul und auch Jazzrock werden in eigener Weise interpretiert und mit einer guten Prise Improvisation angereichert, was Veterinas Groove von den vielen reinen Coverbands abhebt, die sich sklavisch ans Original halten. Funky Rhythmen von Bass und Schlagzeug verwandeln die Vorlagen in den eigenen Stil des Grooverock, mitreißend improvisierte Soli von Gitarre, Posaune, oft aber auch Bass zeugen von der reinen Spielfreude der Band, die aber nie die Songdienlichkeit außer Acht lässt.

Wo sonst als bei Veterinas Groove hört man die Songs aus der 2. Reihe, wo sonst erlebt man z.B. Pink Floyd ohne Keyboards, Deep Purple & Led Zeppelin neben Bernard-Allison-Songs, Keb Mo neben der Steve Miller Band und Freak Power gesellt sich zu den Grateful Dead? Alles modern interpretiert und entstaubt, ist Veterinas Groove der Garant für einen Abend mit Live-Musik auf gehobenem Niveau.

Die Musiker:

Christoph "Didi" Becherer (Gesang, Gitarre, Posaune)

Manfred "Manne" Schlecht (Bass)

Marek Niedzielski (Schlagzeug)

Carsten Keller (Gitarre)