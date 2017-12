× Erweitern Veysel

Eine bassige Stimme, mit der er spielt, mit der er im einen Moment Melodien singt und im nächsten harte Ansagen macht. Eine Stimme mit markantem Sound, die einen in ihren Bann zieht und dafür sorgt, dass man ihm zuhört, wenn er spricht - und das ist längst nicht alles:

Nach zwei Veröffentlichungen in den Top 30 und dem aktuell Album „Hitman“ in den Top Ten der deutschen Charts hat er als Abbas Hamady in der Erfolgsserie »4 Blocks« unlängst auch seine schauspielerischen Qualitäten unter Beweis gestellt. Mit »Hitman« veröffentlicht Veysel jetzt nach mehr als drei Jahren sein neues Album über sein eigenes Label Bela Boyz.Und auf dem zeigt er ganz neue Seiten von sich. Punchlines und Patterns, Arroganz und Aggressivität – alles noch da. Auch die Beats drücken wie gewohnt Aber Veysel lebt sein Gesangstalent endlich vollends aus. Aus der Kombination von Veysels markanter Stimme und rhythmisch-melodiösen Kompositionen von Joshimixu und Macloud entstehen Songs, die perfekt in den Zeitgeist passen.»Musik machen heißt für mich, ein Feeling zu verkaufen«, sagt Veysel. »Egal, ob du ein hässliches oder ein schönes Auto hast, selbst, wenn du kein Auto hast, dann schnapp dir deine Freunde mit einem Auto. Leg das Album in die Anlage und fahr durch die Gegend. Mein Album ist einfach schöne Musik für jeden, der eine gute Zeit haben will.«Millionen Youtube Views, die Hit Single „kleiner Cabrón“ kurz vor Gold und unfassbare Streaming Zahlen auf Spotify, Apple Music und Co. zeigen ein klares Bild – Veysel ist an der Reihe!