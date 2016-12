VHS Fototreff digitale Fotografie

Ein Treffpunkt für alle, die Spaß an der Fotografie haben und sich mit Gleichgesinnten austauschen möchten. Ziel dieses Kurses ist die ernsthafte Auseinandersetzung mit den eigenen Bildern um diese stetig zu verbessern. In diesem Zusammenhang werden Fragen der Bildgestaltung und des eingesetzten Equipments geklärt. Dazu wird die Beschäftigung mit Präsentationstechniken und Bildkritiken stattfinden. Die Teilnehmer gestalten die Kursinhalte also maßgeblich mit.

Die Teilnehmer treffen sich jeden ersten Donnerstag im Monat.