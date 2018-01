Der vhs-Projektchor Freudensprung mit ca. 20 Sängerinnen und Sängern singt unter der Leitung von Ulrike Bellemann

Einfache, alte und neue, bekannte und unbekannte Lieder über die Liebe, Lieder rund um den Erdball verschiedenster Traditionen und Musikstile: Pop, Gospel, Folklore ... Liebesschmerz und Liebesglück, aus dem Herzen kommend und das Herz berührend, da und dort auch zum Mitsingen.All we need is love – Lovesongs rund um den Erdball.