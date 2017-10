„Viel Lärm um nichts“ von William Shakespeare im Wandel der Zeit – Gespräch mit Frank Günther und Karen Schultze mit szenischen Lesungen des Reutlinger Theaters Die Tonne

Die Stücke William Shakespeares wurden im Laufe der Zeit immer wieder neu übersetzt. Am Beispiel der Komödie „Viel Lärm um nichts“ wird aufgezeigt, weshalb Neuübersetzungen notwendig sind und welchen Einfluss Textvarianten konkret auf das Theaterstück, seine Aufführung und seine Wirkung beim Publikum haben können. In szenischen Lesungen präsentieren Schauspielerinnen und Schauspieler des Reutlinger Theaters Die Tonne ausgewählte Szenen aus „Viel Lärm um nichts“ in den Übersetzungen von Ludwig Tieck und Friedrich Schlegel bis Frank Günther. Der Übersetzer und Theaterregisseur Frank Günther hat in den vergangenen vier Jahrzehnten alle Theaterstücke Shakespeares neu ins Deutsche übertragen. Im Gespräch mit Karen Schultze, Dramaturgin am Reutlinger Theater Die Tonne, spricht er über Problem­stellungen, mit denen er dabei konfrontiert war.