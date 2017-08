"Vielfalt verbindet." Eine Utopie unseres Zusammenlebens?

Unter dem Motto "Vielfalt verbindet." stehen Fragen im Mittelpunkt, die sich einer kulturell vielfältigen Gesellschaft aufdrängen: Was hält Menschen in einer Gesellschaft zusammen? Wie viel Gemeinsamkeiten und Konsens braucht es, damit Zusammenleben in Vielfalt gelingt? Wie viel Dissens ist fruchtbar? Und was gilt es zu tun, um ein gutes Miteinander in Gerechtigkeit und Respekt zu erhalten? Die zentrale Veranstaltung soll dazu anregen, eine Utopie des Zusammenlebens in einer kulturell vielfältigen Stadt wie Reutlingen zu entwickeln.

Dem Grußwort der Stadt durch Oberbürgermeisterin Barbara Bosch folgt ein Impulsreferat des Integrationsbeauftragten der Stadt Stuttgart, Gari Pavkovic. Anschließend diskutieren und entwickeln Vertreter*innen aus Integrations- und Jugendgemeinderat, Wirtschaft und Migrationsvereinen konkrete Erfahrungen und Möglichkeiten aus der jeweiligen Lebenswelt.

Unter der Moderation von Thomas Becker (VHS Reutlingen) diskutieren:

Ramazan Selcuk, Türkischer Kultur- und Integrationsverein

Susanne Schöpfer, Unternehmerin, engagiert sich für Flüchtlinge und beim Integrationszentrum Betzingen

Joachim Straub, Jugendgemeinderat

Aleksandra Vohrer, Sprecherin des Integrationsrates und Integrationsberaterin bei der IHK Reutlingen

Musikalische Impulse setzt ein Ensemble aus dem Projekt "fugato" der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Zum Ausklang des Abends besteht Gelegenheit zu Gesprächen bei Snacks und Getränken.