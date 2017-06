Vielsaitig schlagkräftig

× Erweitern Junge Gesichter

Jana Schmidt-Enzmann & Magdalena Gosch, Harfen / Christoph Günther, Marimba & Percussion

Bei diesem jungen Ensemble, das sich 2012 an der Hochschule für Musik in Nürnberg formierte, ist der Titel im wahrsten Sinn Programm – zwei Harfen und eine Marimba bilden diese außergewöhnliche Kombination. Das bedeutet auch, dass die Stücke zumeist selbst bearbeitet werden. Und so arrangieren sie sich durch sämtliche Stile und Epochen von Klassik, Pop, Jazz und Weltmusik bis hin zu eigenen Kompositionen. Das reicht dann von Pachelbels Kanon in D-Dur, Black Orpheus von Luis Bonfá, dem Spanish Dance No. 5 von Granados bis zu einem irischen Volkslied. Sie dürfen gespannt sein, was die jungen Talente im Repertoire haben werden und besonders was es mit dem Einsatz einer Popcornmaschine auf sich hat…