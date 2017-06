Vierviertel - Summer Closing

Bevor die VIERVIERTEL-Family in die Sommerpause startet, um sich auf diversen Festivals und an weißen Sandstränden zu tummeln, steht definitiv noch ein letztes rauschendes Familienfest an!Daher haben wir uns in VIERVIERTEL'esquer Manier etwas ganz Besonderes überlegt und namensgerecht unser Line-Up geviertelt: Für jedes Viertel gibt ein Künstler handerlesenen Deep-Techno auf die Ohren und so machen wir aus zwei Gästen und zwei Residents vier knackige Back2Back-Slots mit dem Besten, was wir die letzten zwei Jahre geboten haben. Unterm Strich und in der Summe also nur für euch die Essenz unseres Markenzeichens - VIERVIERTEL-Sound auf dem Silbertablett. Wenn das mal nicht die Eskalation wird, auf die wir vor dem Sommer alle gewartet haben…!Dacid Morgan ♢ Bullitt Club ♢ Münchenhttp://soundcloud.com/dacidmorganAhmed Tohmé ♢ Miava Rec. / Minimalistica ♢ Mannheimhttp://soundcloud.com/ahmedtohme Atréju ♢ VIERVIERTEL ♢ Heidelberghttp://soundcloud.com/atreju_officialPrelle ♢ VIERVIERTEL ♢ Heidelberghttp://soundcloud.com/prelle