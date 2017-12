Viktor Schenderowitsch ist einer der bekanntesten Kritiker Wladimir Putins in der russischen Medienlandschaft. In einer Sendung "Sonder-Stellungnahme" bei Echo Moskwy kommentiert er die russische Regierungspolitik in kritisch-ironischer Art.

Schenderowitsch schloss 1980 ein Studium am Staatlichen Kulturinstitut Moskau ab und leistete anschließend seinen zweijährigen Wehrdienst. Ab 1982 leitete er einen Theaterzirkel in einem Moskauer Pionierpalast und unterrichtete am Schauspielinstitut GITIS.

Bekanntheit erreichte er als Drehbuchautor der populären politischen Puppenshow Kukly (Puppen), welche von 1994 bis 2001 vom russischen Sender NTW ausgestrahlt wurde. Ab 1997 gestaltete er bei NTW außerdem eine satirische Sendung namens „ItogO“, die er auch selbst moderierte. Nach dem Besitzerwechsel bei NTW im Jahre 2001 verließ Schenderowitsch den Sender und wechselte mit anderen Kollegen zum Sender TW-6, der jedoch zu Beginn des Jahres 2002 geschlossen wurde. Ab 2002 arbeitete er beim Sender TWS, der im darauffolgenden Jahr jedoch ebenfalls den Betrieb einstellte. Seit November 2003 leitet Wiktor Schenderowitsch eine eigene, wöchentliche Radiosendung namens Streichkäse beim Sender Echo Moskwy, sowie eine Sendung namens Wse Swobodny bei Radio Swoboda. Zwischenzeitlich produzierte er außerdem für den Sender RTVi eine Fernsehversion seiner Radiosendung Streichkäse die den Titel Nowyje wremena (zu deutsch Neue Zeiten) trug. Der Name dieser Sendung bezog sich auf den Film Modern Times von Charlie Chaplin und wies bereits auf das Konzept der Sendung hin: Zwischen Schenderowitschs Kommentaren zu aktuellen politischen Ereignissen wurden thematisch passende, musikalisch unterlegte Ausschnitte aus Chaplin-Filmen gezeigt.

Im Februar 2014 sorgte Schenderowitsch für einen großen Skandal, als er in seinem Artikel auf der Webseite von Echo Moskwy die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi mit den Olympischen Spielen 1936 in Nazi-Deutschland und den Sieg der jungen Eiskunstläuferin Julija Lipnizkaja mit dem Sieg des späteren Kriegsverbrechers Hans Woellke verglich. Im September desselben Jahres verglich er das Referendum auf der Krim mit dem Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands; die jahrelangen Vorgänge und Abklärungen in Schottland definierte er als Abstimmung, die "grünen Männchen" der Krim als "Pornografie"; die Frage sei eine reine Erpressung im Sinne etwa der Frage "Sind Sie für Putin oder das Absägen ihrer Hand mit einer rostigen Säge?"