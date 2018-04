Vinícius Azzolini Quintett – The Birdland Sessions

Vinícius Azzolini stammt ursprünglich aus Porto Alegre in Brasilien und studiert Jazztrompete beim Bastian Stein an der Musikhochschule Stuttgart.

Dieses mal, nachdem Erfolg mit dem Konzert "Tribute to Chet Baker" in der Kiste, widmet Vinícius ein Konzert zum Miles Davis und Stan Getz. Die Inspiration kommt von der Platte "The Birdland Sessions" die in den 50 aufgenommen worden ist. Das ist noch ein Konzert, das kein Jazzliebhaber verpassen sollte."

Vinícius Azzolini - TrompeteAndy Reichel - SaxophonJoel Büttner - BassDavid Schuckart - KlavierKlemens Fregin - Schlagzeug

