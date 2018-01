Vincent Herring Soul Chemistry

Über viele Jahre haben die Teams Herring / Kikoski und Essiet / Dudli eine besondere Chemie entwickelt, wenn sie miteinander spielen. Ihre neue Kooperation bringt swingenden und immer extrem souligen Jazz der heutigen Zeit hervor. Schon im Oktober 2014 hat Vincent Herring ein furioses, soulig-funkiges Hardbop-Feuerwerk-Konzert in World of Basses abgebrannt. Dave Kikoski fetzte sich im Mai 2016 im Pappelgarten mit Jonathan Kreisberg, dessen New Quartet im März unser Gast sein wird, mit artistisch-virtuosen Soli. Er ist einfach atemberaubend! Auf Essiet Essiet freuen wir uns besonders: Er ist das erste Mal in Reutlingen und einer der ganz wichtigen Bassisten der letzten 30 Jahre im amerikanischen Jazz. Joris Dudli, der Schweizer Bop Drummer mit höchstem Geschmack und perfekter Rhythmusmaschine, ist ein wahrer Schmelztiegel zwischen amerikanischer Tradition und europäischem Freigeist.

