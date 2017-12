Vincent Klink & Patrick Bebelaar

Zum Auftakt im Jubiläumsjahr – der club bastion feiert im Herbst sein 50-jähriges Bestehen – bieten die Veranstalter der Bastion ein ganz besonderes Schmankerl im musikalisch-kulinarischen Sinne an: Meisterkoch Vincent Klink geht gern auf kulinarische Entdeckungsreise. Er durchstreift mit uns die Welthauptstadt guten Essens – Paris. In dem charmanten Plauderton, den seine Leser so lieben, flaniert Klink durch Gegenwart und Vergangenheit, sucht nach den Spuren von Malern, Dichtern, dem Savoir-Vivre und der Grande Cuisine. Sein Buch „Ein Bauch spaziert durch Paris“ ist eine sinnenfrohe Bildungsreise für alle, die der Zauber der französischen Hauptstadt in den Bann schlägt. „Dies Buch sorgte für zehn Kilo Gewichtszunahme. Hätte ich zuvor nicht bereits eine desaströse Hosenweite mit mir herumgetragen, könnte ich sagen: Für dieses Buch habe ich meine Schönheit dran gegeben.“ (Vincent Klink).Ergänzend greift Klink zum Bassflügelhorn und gebietet mit dem Pianisten Patrick Bebelaar modernen Jazz, der angenehm in Ohr und Beine geht. Ihre gemeinsame CD „Stupor Mundi“ erhielt 2015/1 den Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik.Patrick Bebelaar wurde im Jahr 2000 mit dem „Jazzpreis Baden-Württemberg“ ausgezeichnet und vor allem durch Crossover von Klassik, Straight-Jazz und der Musik anderer Kulturen bekannt. International konzertiert er von New York bis Bombay, von Stuttgart bis Kapstadt. Er komponierte im Auftrag der Internationalen Bachakademie und für das Deutsche Literaturarchiv. Vincent Klink und Patrick Bebelaar kennen und mögen sich schon seit über 20 Jahren und waren bereits öfter auf gemeinsamer Lese- und Musizierreise. Was den Koch und den Jazzmusiker verbindet ist neben der Musik und allem Kulinarischen die Liebe zum geschriebenen Wort und die Kunst und das Leben.