In den vergangenen Jahren haben Vintage Trouble Musikfans rund um den Globus begeistert. Sei es bei ihren ausverkauften Headline-Shows oder im Vorprogramm der Rolling Stones, The Who, AC/DC oder den Dixie Chicks. Beginnend mit ihrer atemberaubenden Einführung in der „Late Show mit David Letterman“ bis zu ihrem Auftritt bei Austin City Limits, Vintage Trouble greifen auf ein einfaches Vehikel zurück, um ein breites Publikum anzusprechen: Eine hochenergetische Live-Show. Hautnah zu erleben im Juni 2017, wenn die Band um den charismatischen Frontmann Ty Taylor für insgesamt neun Shows zurück in die deutschen Clubs kommt.

Die amerikanische Rhythm & Blues Band ist schlicht und ergreifend eine Sensation. Auf der Bühne explodieren Sänger Ty Taylor, Gitarrist Nalle Colt, Bassist Rick Barrio Dill und Drummer Richard Danielson regelrecht und präsentieren eine Live-Show, die ihresgleichen sucht. Die Band hat sich mit ihrer Performance die Unterstützung von Legenden wie Martin Scorsese, Don Was oder dem verstorbenen Prince erarbeitet und gefeierte Kritiken von renommierten Medien wie NPR, BBC Radio, Rolling Stone und vielen mehr folgen lassen. „Otis Reeding meets Led Zeppelin“ versucht die Tageszeitung Die Welt den Sound der Band in Worte zu fassen und das Rocks Magazin empfindet Ty Taylors Stimme einfach als „überirdisch“.

Vintage Trouble haben bis dato die beiden Alben „The Bomb Shelter Sessions“ (2010) und „1 Hopeful Rd.“ (2015 / Blue Note Records) veröffentlicht. Seit Januar 2017 begleitet der neue Song „Knock Me Out“ die aktuelle Werbekampagne des Modedesigners John Varvatos, der sich seine Frühling/Sommer-Kollektion mit dem stampfenden Beat und unzähmbaren Geist von Vintage Trouble elektrisieren lässt. „Knock Me Out“ ist seit dem 15. Februar 2017 im Handel erhältlich.