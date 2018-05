Begeistert vom alten Lifestyle und auf der Idee basierend, ein modernes Rat Pack zu gründen, um Pop-Hits in ein cooles Swing-Gewand zu verpacken, entstand Anfang 2013 die Band Vintage Vegas.

Sie besteht aus drei erfahrenden Vollblutmusikern – da ist der smarte italienische Sänger Giovanni Zarrella, welcher in seiner Karriere auf rund 5 Millionen verkaufte Platten zurückblicken kann und dieselbe Liebe zum Swing im Herzen trägt, wie seine italienischen Helden Frank „Frankyboy“ Sinatra und Dean Martin. Dann ist da noch Tom Marks, der gebürtige Pole und von seinen Bandkollegen als Liebling aller Schwiegermütter betitelt, der als ausgebildeter Pianist und Sänger seit Jahren in den Metropolen Europas spielt und seiner Kreativität auch als Produzent von Vintage Vegas und weiteren namhaften Künstler freien Lauf lässt. Der dritte im Bunde ist Inan Lima. Der charmante Brasilianer ist leidenschaftlicher Sänger und Percussionist und performte schon an der Seite von Größen wie Joe Cocker, Zucchero, Shakira und Jennifer Lopez.

Das Cross-Over Konzept von Vintage Vegas besticht durch seine einzigartigen Arrangements und seinen ausgezeichneten Musikern. Mit Cover-Songs wie „Only Man In The World“, „Don ́t You Worry Child“ oder „Hangover“ sowie den eigenen Kompositionen „Here I Am“ und „For Once In My Life“ fuhlen sich nicht nur die typischen Swing-Fans, sondern auch die Freunde von guter Popmusik angesprochen. Vintage Vegas ist fur den Swing das, was „Dick Brave“ fur den Rockabilly und „Il Divo“ fur die Klassik sind.

Fotos: Michael Gueth