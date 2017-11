Biography VIPERS It’s a Kind of Magic……Vipers verspricht eine Hauch von Magie ! Wer wird Ihn jemals vergessen den King „ Freddie Mercury“ Vipers huldigen Freedie und haben es sich zu Ihrem Fleisch und Blut gemacht, die Show von Queen zu einem unvergesslichen Event zu machen.Der Sänger der Band Beppe, gewann 2014 die Italienische Version von The Voice! So manch einer mag halten was er mag über diverse Casting Shows, aber schlussendlich, gewinnen hier großartig Stimmen. Und so eine grossartige Stimme hat Beppe. Was Vipers als Queen Tribute beweisen, mit über 1000 Shows Live seit 2002! Man könnte nun Stundenlang über die Band zu Papier bringen, was bedeuten Worte? Liebes Publikum, erlebt selber eine sensationelle QUEEN Show.Mit Hits von We will Rock you, A Kind of Magic, The Show must go on, Don’t Stop me know, Ones to life forever…und unzählige Hits mehr…..!