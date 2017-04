Visa-Antragsverfahren für die USA

Die Spezialistin Dr. Renate Vollmer führt am Mi. 3.5. um 11:00 Uhr und 14:15 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen in das Visa-Antragsverfahren ein, stellt das Antragsformular DS-160 vor und steht für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende und Schüler/innen, die in den kommenden Monaten ein J- oder F-Visum (Studium, Praktikum, Schule, Au-pair) beantragen werden. Ab 13:00 Uhr informiert Nicole Sauer, Dezernat für Internationale Angelegenheiten der Universität Tübingen, zu allgemeinen Fragen, wie z.B. der Auslandskrankenversicherung für Studierende.

In Kooperation mit dem Generalkonsulat Frankfurt und dem Dezernat für Internationale Angelegenheiten der Universität Tübingen