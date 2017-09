Visual Piano, Cello, Robotik

Kurt Laurenz Theinert erzeugt mit seinem "Visual Piano" live Lichtimaginationen zur Musik. Vier bis sechs LED-Projektoren verwandeln Decke und Wände des Museum in einen Surround-Monitor. Stroboskopartige Blitze, tanzende Muster aus Farben, Formen und Rhythmen verwandeln den Raum in ein berauschendes Meer aus Farben, Formen, Licht und Bewegung. Die Musik kommt von Fried Dähn. Mit seinem Electric Cello, Laptop und Sensoren erschafft er sowohl rhythmische wie elegische Klangwelten in Korrespondenz zur Lichtperformance.

Das Konzert findet in der Ausstellung „Roboter“ des Stadtmuseums Tübingen statt. Die Gäste finden Platz zwischen altehrwürdigen Robotern der Industriegeschichte und modernsten Exponaten aus dem aktuellen Forschungsbetrieb des Lehrstuhls „Kognitive Systeme“ der Universität Tübingen.

Visual Piano Kurt Laurenz Theinert

Electric Cello Fried Dähn