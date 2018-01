Gesund bleiben, Gesund werden – wer wünscht sich nicht, Wohlbefinden und Vitalität dauerhaft zu erhalten? Zum Glück kann man selbst einiges tun, um die eigene Gesundheit zu fördern. Einen Einblick in die Vielfalt der Möglichkeiten bietet am 20. und 21. Januar die Messe „Vitalwelt – Gesund- & Schönheitstage“ in der Harmonie: Hier dreht sich alles um Fitness und Wellness, gesunde Ernährung, Beauty und Naturkosmetik sowie klassische und neue Heilmethoden.

Der Trend zu einer gesünderen und aktiven Lebensweise hält ungebrochen an, so Messeveranstalter Frank Hartmann: „Und der Anspruch an körperbezogene, erholsame Freizeitbeschäftigungen steigt weiter. Die Leute erwarten einerseits ein breites Angebot, bei dem sie ihre Interessen wiederfinden. Andererseits werden auch hinsichtlich der Qualität die Ansprüche höher. Auf der Vitalwelt wollen wir den Besuchern die Gelegenheit geben, abseits des Praxis- und Geschäftsalltags mit den Anbietern ins Gespräch zu kommen.“ Die rund 50 Aussteller zeigen deshalb in entspannter Atmosphäre auch Angebote zu einer optimalen und sanften Pflege, Bioprodukte und Wellness spielen ebenso eine Rolle wie eine gesunde und ausgewogene Ernährung und körperliche Fitness: „Der Eintritt ist Samstag und Sonntag frei – so kann sich jeder schon um seine Gesundheit kümmern, bevor es zwickt und wehtut.“

So will die Veranstaltung motivieren, sich mit den Themen Gesundheitsförderung, Prävention, Fitness und Wellness frühzeitig zu beschäftigen. Beim Blick in die Aussteller-Liste finden sich Naturkosmetik und Hautpflege, Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel wie verschiedene Kaffee Variationen oder hochwertiger Honig. Auf der Suche nach einem Rückentraining oder einem Fitness-Studio werden die Besucher ebenso fündig wie bei Interesse an Luft- und Raumreinigung.

Abgerundet wird die Messe durch ein Vortragsprogramm, bei dem Experten in Fachvorträgen ebenfalls verschieden Themen vorstellen. Die Vitalwelt – Gesund- und Schönheitstage öffnen, bei freiem Eintritt, am Samstag um 13 Uhr ihre Pforten, am Sonntag geht es bereits um 11 Uhr los.

Parallel zur Vitalwelt findet, im großen Saal der Harmonie, das 23. Heilbronner Hochzeitsspektakel statt. Auf der größten Hochzeitsmesse der Region finden alle, die den Traumpartner schon gefunden haben, alles andere, was zu einer Traumhochzeit gehört – vom Brautkleid über Blumenschmuck, Trauringen und Hochzeitstorte bis hin zum Limousinen-Service.