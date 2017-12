Die manuelle Methode als mögliche Antwort auf Stress, Verspannungen und Schmerzen

Ziel der Vitametik® ist es, die Intelligenz des Körpers zu unterstützen und die Muskulatur zu entspannen, damit der Körper selbst Blockaden lösen kann. Nerveninformationen können wieder frei fließen, somit kann der Körper, also der Mensch, selbst in das innere Gleichgewicht zurückfinden. Der Referent wird ausführlich über die ganzheitliche, moderne und praxiserprobte Methode der neuromuskulären Entspannung, die in jedem Alter eingesetzt werden kann, berichten. Vitametik® ist ohne Risiken, Nebenwirkungen oder irgendwelche nachteilige Reaktionen. Nach dem Vortrag kann die Gelegenheit zu einem kostenlosen Beinlängendifferenztest genutzt werden, um festzustellen, ob evtl. ein muskulär bedingter Beckenschiefstand vorliegt.