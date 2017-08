Vitamin Edition No. 13

Am 7. Oktober lädt das Vitamin wieder zu Kunst und Musik. Malerei ohne Logik von Mona Ardeleanu und Musik von Albrecht Schrader & Band, bekannt aus dem Neo Magazin Royale, erwartet die Besucher.

Malerei ohne Logik, aber für die Sinne, Big-Band-Pop ohne Big-Band, Rumpel-Jazz als Eiskonfekt, Hochzeitswalzer und Tausendsassas am Piano, pure Hingabe ans Pelzige und Wattige….die Stadtromantiker und Teilzeitneurotiker vom Vitamin verlassen den Kängurubeutel wieder und begrüssen den Herbst in all seinen Facetten mit Kunst von Mona Ardeleanu und Musik von Albrecht Schrader & der Hochzeitskapelle.

Mona Ardeleanu

„ Du musst den Brunnen graben, bevor Du Durst hast“, so lautet, laut Art-Magazin, das Credo der Künstlerin Mona Ardeleanu.

Geboren 1984 in Lörrach, ausgebildet an den Kunstakademien Wien, Karlsruhe, München und Stuttgart u.a.bei Daniel Richter, Franz Ackermann und Karin Kneffel beherrscht Mona Ardeleanu ein sehr breites Spektrum malerischen Ausdrucks. Ihre seit einigen Jahren entstehenden Serien stellen verwirrende Arrangements von Stoffen, Mustern und Materialien dar, die frei schwebend und bezugslos vor monochromen Hintergründen auftreten. Solche Zusammenstellungen Ardeleanus reizen den Betrachter einerseits, sich eine klare Bildvorstellung zu machen, andererseits bewirken sie genau das Gegenteil; das Bild löst sich auf in nur farbige Fläche. Im Akt des Sehens entsteht so eine grundlegende Verunsicherung. Was sehe ich wirklich?

Begonnen hat Mona Ardeleanu mit Graffiti und Comics, konzentriert sich aber seit ihrem Studium bei Alexander Roob an der Stuttgarter Kunstakademie auf Malerei. Wenn auch nicht so detailgenau, so bringt sie ihre Motive doch in fast altmeisterlicher Manier auf die Leinwand und lässt sie wie Stillleben auf neutralem, graubraunem Malgrund schweben.

Im Mittelpunkt der Malerei von Mona Ardeleanu stehen präzise konstruierte, fantastische Objekte, die die Künstlerin selbst als „Körper“ bezeichnet.

Ardeleanu will nicht die Wirklichkeit imitieren, nicht über sich hinausweisen, sondern sie konzentriert sich auf ihre Stärken: mit Farbe Formen zu erschaffen. Auch wenn man sich hier an ein Täschchen, dort an einen Zopf erinnert fühlt, so sind es doch völlig freie Erfindungen. Am Computer ließen sich leicht solche irrwitzigen Körper konstruieren, Mona Ardeleanu dagegen setzt auf Handarbeit. Sie malt ohne Vorlagen und schöpft allein aus ihrem Bildgedächtnis. Sie scheint ein enormes Gedächtnis zu haben für Raster und Muster von Tüchern oder Stoffen, die an Sommerkleider oder Tischtücher erinnern. Die faltet sie auf ihren Bildern dann raffiniert zusammen, fächert sie in Fransen auf oder verschnürt sie zu Würsten.

Die Körper, die ihm auf den ersten Blick vertraut erscheinen und seine Neugierde wecken, erweisen sich auf den zweiten Blick als surreal verschlüsselt und der Logik widersprechend.

Ihre Werke weisen Störungen auf, Außen und Innen, Hülle und Volumen passen nicht zueinander. So, wie die Künstlerin "aus dem Bauch heraus" malt, wie sie sagt, sollte man es bei der Betrachtung auch halten und die Sehnsucht nach Logik außen vor lassen. Es ist viel schöner, sich der enormen Stofflichkeit hinzugeben und das Pelzige oder Haarige, Wattige, Weiche oder Glatte mit dem Blick zu erspüren.

In aktuellen Arbeiten setzt Mona Ardeleanu diese Körper auch formatfüllend um. Die komplexen Muster der gemalten Stoffe bleiben assoziationsreich und erinnern an barocke Draperien, Delfter Porzellan oder tropische Gärten. Jedoch verschwindet bei diesen Gemälden der unbestimmte, neutrale Bildraum und die gesamte Leinwand wird durch Stoffdraperien gefüllt.

Als aktuelle Stipendiatin des Marianne-Defet-Malerei-Stipendiums wurde gerade im Kunstmuseum Nürnberg eine große Werkschau von Mona Ardeleanu gezeigt.

Der nächste Höhepunkt kann dann sinnvollerweise nur noch eine Ausstellung bei uns im VITAMIN bedeuten!

Albrecht Schrader

„Die vielleicht eleganteste Platte im kontemporären deutschsprachigen Nerd-Kosmos macht Pop- zu Hochkultur, ohne dass man es ihr übel nehmen will“ (Linus Volkmann im MusikExpress im Mai 2017).

„Sanfter wurde ein zeitgemäßer Grundzweifel an der eigenen Relevanz im Individualismus selten zu Alltagsprosa verarbeitet. Ein famoses Album für die innere Immigration, das den Mainstream immerhin nicht ganz hinter sich lässt. Der Zauber der Normalität“ (Die Zeit Mai 2017)

Es ist deswegen völlig richtig, dass Albrecht Schrader sein Debütalbum „Nichtsdestotrotzdem“ mit einem Instrumentalstück beginnen lässt, nix Gesang, nix Wörter, die Musik sagt ja genug, auch wenn das Vorbild eher Morricone als Schönberg ist. Der Hamburger Sänger, Liedermacher und Musikwissenschaftler Schrader besetzt seit Anfang des Jahres die letzte Stelle als echter Late-Night-Bandleader, die das deutsche Fernsehen noch bereithält: an der Seite von Jan Böhmermann im Neo Magazin Royal. Dass der 33-Jährige musikalisch viel auf dem Klavierkasten hat, versteht sich von selbst. Zuletzt holte man ihn deswegen aus seinem Kölner Exil in die Heimat zurück, damit er dort mit Pete Doherty (Libertines)dessen Hamburg Demonstrations im Studio einspielte.

Aber wie steht es um Schraders eigene Entertainer-Qualitäten? Aufschlussreich ist der Titel einer Abendveranstaltung, die er vor ein paar Jahren konzipiert und moderiert hat: "Die Galanacht der Langeweile". Welche Poetik sich dahinter verbirgt und dass Schrader damit für das Gegenteil von Langeweile sorgt, lässt sich auf seinem Debütalbum und seinen Live-Auftritten feststellen, zum Beispiel wenn er sich in der Mitte des Songs plötzlich mit einem gesprochenen Monolog an sein Publikum wendet. Darin hält er der nicht humanen Welt ihre mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit vor. "Oder Häuser", sinniert er ins Mikro, "stehen total eng zusammen, aber interessieren sich überhaupt nicht füreinander".

Schrader muss ein achtes Sinnesorgan haben, für den Unterhaltungswert der Normalität. So wie er auf Konzerten gern die Melodie aus der Dallmayr-Werbung in sein Programm einbaut, kompiliert er seine Texte oft aus Satzfundstücken, die ihm irgendwo begegnet sind. "Junge Türken in der SPD", "Die Spanier essen spät", was Menschen eben so sagen. Schrader macht sich über diese kleinen Normalitäten nicht lustig, sondern nimmt sie auf schräge Weise ernst.

Das alles erinnert in der Sprache an die Lyrik von Erich Fried, Ringelnatz, oder auch den jungen Manfred Krug (!) und ist in seiner geschickt ambivalenten Geisteshaltung streng genommen viel zu schlau für Pop. Sowas kostet Einheiten bei Media Markt, bedeutet aber gleichwohl, dass all jenen, die sich für Andreas Dorau, PeterLicht, Truffaut, Hans Zimmer, Jan Hammer und Shoegazing Piano interessieren das Belohnungszentrum quasi durchbrennen wird.

Albrecht Schrader, dieser Tausendsassa (auch so eine fast vergessene Wortschöpfung), lugt nur zu gerne aus der Entfernung hinter dem Küchenfenster hervor, oder versteckt sich im Park hinter einem Baum, um in süffisanter Manier das Leben in der Großstadt, oder eben auffällig unaufällige Menschen zu beobachten. Immer verpackt er seinen provozierenden Standpunkt jedoch in beschwingtem Big-Band-Pop und beschallt den großen Ball des sozialen Versagens mit tanzbarem Elektropop .

Was für eine eindrucksvolle Party hiermit in der Nische geschmissen wird! Jetzt auch bei den Nischen-Königen vom VITAMIN!

Hochzeitskapelle

“So eine Art edles Eiskonfekt, nur als Geräusch halt.” (DJ Gefahr).

Die Hochzeitskapelle macht mit zwischen München, New Orleans und Trinidad gefundenen Lieblingsstücken das, wofür die Musik wohl ursprünglich geschaffen wurde: SPIELEN im besten Wortsinn, und das mit großer Intensität, Vertrautheit und Freude.

Vor allem wenn man hört, mit welchen Originalen die Hochzeitskapelle da herumspielt: Sun Ra, Moondog, Francoise Hardy, Jackie Mitto, Bill Wells Lee Perry, C.W. Stoneking, Lali Puna, David Lowry … Eine stetig erweiterbare obskure Mischung an gleichermaßen passenden, wie seltenen Songs, die auf die spezielle Instrumentierung übersetzt werden.

Bratsche, Glockenspiel, Geigen, Bass, Tuba, Trompete, Banjo, Schlagzeug, Xylophon, Harmonium, ein Knartschen hier, ein Knartschen da, Gläserklirren, Rascheln Zirpen, alles da: seit langem hat man nichts Schöneres und Romantischeres gehört, so verzaubernd, intensiv, so vertraut, so nah.

"The World Is Full Of Songs" heisst das Debüt von Hochzeitskapelle, einer Band, die 2012 anlässlich einer Eheschließung in Bayern gegründet wurde. Sie besteht aus den zersausten Königen, den Pionieren der Weilheimer Indie-Jazzmusik, den Notwist-Brüdern Markus und Micha Acher sowie Evi Keglmaier , Mathias Götz und Alex Haas.

Endlich wieder eine Platte für die Ewigkeit, die dir Stetigkeit und Unterschlupf gewährt. Die bleibt, dich berührt, dich ins Warme bringt, an einen Ort den du schon lange Vergessen hattest. Dort, wo der Ursprung der Liebe sein soll... die Ehe?

Es sind Lieder, die dahinplätschern und gleichzeitig zusammenhalten, wie ein heiliges Band. Musikalisch zwischen der Aufgekratztheit von Prince Buster und der Ruhe von Bill Evans, nur ohne Klavier. Die Musik zieht endlose Schleifen, erzeugt zuversichtlich beruhigende Monotonie, wie eine Fahrt in der Hochzeitskutsche über Kopfsteinpflaster, rumpelnd, aber immer zart.

"The World Is Full Of Songs" ist eine Platte wie ein Kängurubeutel: warm, und gemütlich. Du fühlst dich aufgehoben zwischen Folk, Jazz, Elektro-Sound ohne Elektronik - und etwas geheimnisvoll Eigenem.

„Nur für diese Platte lohnt es sich, sich zu verlieben, zu lieben, zu heiraten - in der Hoffnung, dass diese "Hochzeitskapelle" auf deiner Hochzeit spielt und es schneit“, so Oliver Polak, Comedian und Schriftsteller in Spiegel online.

Gerne auch im Oktober im VITAMIN, wir nehmen Aufgebote entgegen!