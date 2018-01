Vitamin Edition No. 14

Wahnsinn, Weltstars, Weltpremieren, fluoreszierende Bücher, Ernst Jandl, karierte Hemden, Geniale Dilletanten, Dick & Doof und Knirpsi Schröder… Das VITAMIN startet wieder durch und kommen irrer zurück denn je.

„ UND IM SOMMER TU ICH MALEN“

Kunst von Hank Schmidt in der Beek

Kinder tanzen um Marcel Duchamps Rad, und Dick und Doof schweigen betreten mit Yves Tanguy, während Karl Valentin in seine Tuba bläst und ein Mädchen die letzte Schachtel auf Warhols "Brillo Boxes" stapelt.

Oder auch: Der Künstler in der freien Natur: Cézanne malte den Mont Saint Victoire, Caspar David Friedrich das Elbsandsteingebirge und Claude Monet seine wunderbar angelegten Gärten, während der Künstler hier im Motiv eines Fotografen als klassischer Pleinairmaler mit Staffelei und Pinsel vor schneebedeckten Bergen zu sehen ist, allerdings malt er dabei nicht den romantischen Ausblick, sondern das Karomuster seines Hemdes nach.

Hank Schmidt in der Beek schöpft aus dem Repertoire der Modernen Kunst, er zitiert, kombiniert und karikiert bekannte Motive der Kunstgeschichte und setzt diese in einen völlig neuen Zusammenhang. Es ist durchaus eine humoristische Annäherung die Schmidt in der Beek betreibt, durch das Hinzufügen einer weiteren Bildebene gibt er prägenden Werken des 20. Jahrhunderts das Augenzwinkern, den Witz zurück, der ihnen ursprünglich anhaftete, bevor sie den bedeutungsschweren Status eines Klassikers erlangten.

Schmidt in der Beeks Figuren und Motive benützen die Klassiker jedoch nicht nur als bloße Bühne, sie gehen einen Dialog mit den Werken ein, wild gestikulierend kommentieren sie, erklären oder teilen kopfschüttelnd ihr Missverständnis mit.

Es ist auch nicht von Nöten, ein Experte der Moderne zu sein, um Schmidt in der Beeks Werke zu verstehen, Schmidt in der Beek geht es nicht um Namedropping herausragender Werke, es ist die Kombination, die Beziehung seiner Figuren mit den Klassikern, die den Charme der Arbeiten ausmacht.

Es ergeben sich seltsam skurrile Trips in die Kunstgeschichte, aber auch an die Orte, die Maler einst für malenswert hielten. Sie sind das Produkt von Reisen an europäische Orte, die fast ikonischen Charakter haben: Ihr Bild gehörte fest zu unserem kollektiven, kulturellen Schatz - bis Schmidt in der Beek kam.

Schmidt in der Beek studierte an der Hochschule für Gestaltung Offenbach und an der Academie des Beaux-Arts in Brüssel. Er hatte u.a. Einzelausstellungen in München, Wien, Berlin, Oakland und Paris, weitere Arbeiten von ihm waren in Gruppenausstellungen in London, Glasgow und Istanbul zu sehen. 2009 erhielt er den "Szpilman Award" für die Arbeit "In den Zillertaler Alpen".

Hank Schmidt in der Beek ist jedoch nicht nur als Künstler ein begnadeter Chronist und Rezipient der Kunstgeschichte, er ist auch als Lyriker unterwegs und wird bei uns als Mitglied des Lunsentrios auf der Bühne zu sehen sein, frei nach Carl Spitzweg: „im Sommer tu ich malen, im Winter tu ich singen“.

„ HATTEN WIR NICHT MAL SEX IN DEN 80ERN ?“

Musikalische Lesung mit Timo Blunck

Wer wenn nicht er müsste eigentlich die Antwort kennen, war er doch ganz vorne mit dabei:

Timo Blunck, geboren 1962 in Hamburg, ist Musiker, Sänger, Komponist, Produzent und Autor. Ab 1981 war er Bassist der international erfolgreichen Avantgarde-Punkband Palais Schaumburg, deren ersten beiden Alben er auch als Background-Sänger und Co-Schreiber beeinflusste.

Palais Schaumburg spielten als Vorgruppe für Depeche Mode. Sie waren einer der ersten Acts in Manchester’s The Hacienda und traten in der Danceteria in New York auf. Auf ihrer Europa-Tournee 1982 wurden sie von Kurtis Blow begleitet.

Zur gleichen Zeit gründete Blunck mit Detlef Diederichsen die Band Die Zimmermänner, die auf Alfred Hilsbergs legendären Zick-Zack-Label veröffentlichten und mit denen er heute noch aktiv ist.

Von 1985 bis 1990 war Blunck Sänger und Songschreiber der Hamburger Pop-Band Grace Kairos, die zwei Alben veröffentlichte.

Die Singles „Carolina“ und „I don’t know what’s going on“ gingen in die Charts in Holland und Schweden. 1990 tourten sie als Support für Wet Wet Wet.

Nach Stationen in England und den USA betreibt Blunck seit 2001 in Hamburg die Firma BLUWI, seit 2015 BLUT, die Musik für Filme, Events und Werbung produziert.

Zu den Kunden gehörten Regisseure wie und Justus von Dohnányi Christian Petzold, bzw. Marken wie Audi, Mercedes, Nivea oder die deutsche Post.

Seit 2002 ist Timo Blunck Mitglied des Art Directors Club Deutschland.

„Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?“ ist weit mehr als seine musikalische Autobiographie. Es ist eine Mileustudie, ein Sittengemälde aus einer Zeit, als andere Babyboomer ihre Jugend verschwendeten und die Popkultur in diesem Land nachhaltig veränderten. In ihrer Direktheit ziemlich verstörend.

Und nicht nur textlich ist „Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?“ eine Autobiographie, sondern auch musikalisch, Blunck spielte alle Instrumente selbst ein. Vielleicht, weil die Songs so persönlich sind, so nah, so schmerzhaft?

Aber derartig prätentiöses, ja man möchte schon fast sagen deutschpoetenhaftes (was für ein Ekelwort, da schüttelts einen ja, bitte um Verzeihung) Befindlichkeitsgetue liegt Blunck, wir ahnen es bereits, fern: „Bevor ich einem Mucker seinen Part erklären muss, mach ich den Kram lieber selber“, so die etwas hemdsärmelige Auskunft.

Ein Song ist aber höchstens 5 Minuten lang, ein Album hat maximal 14 Titel – nicht genug Zeit, um Timo Bluncks ganze Story zu erzählen. Deshalb machte er weiter, schrieb die Geschichte hinter den Songs zu Ende. Ein Roman entstand, »Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?« erscheint jetzt zeitgleich bei Heyne Hardcore. 470 Seiten, 12 Kapitel, deren Titel identisch mit den Songs auf dem Album sind und auch inhaltlich zusammengehören.

Timo Blunck wird in einer unnachahmlichen Mischung aus Lesung, Konzert und Videoperformance bei uns im Vitamin die Welturaufführung seiner neuen Platte und des Romans geben !

»Wenn Steely Dan gewusst hätten, wofür ihre Musik gebraucht wird ... Timo Blunck hat den ersten Yacht-Rock-Porno geschrieben!« (Rocko Schamoni).

Also, Augen, Ohren und Herzen auf, denn

„hier ist Bluncki, hier ist Knirpsi, halb Mensch, halb Keks, hier ist der Gainsbourg aus St.Georg: Timo Blunck!“

„AUFSTEHEN UND NIEDERKNUTSCHEN“

Musik mit dem Lunsentrio

„Für diesen Wahnsinn hat Nick McCarthy Franz Ferdinand verlassen“ (MusikExpress)

„Spaßbremsen gibt es schon genug im deutschen Pop“ (Stern)

„richtig scheußlich“ (INTRO)

Das "Lunsentrio" um den Teilzeitmünchner und "Franz Ferdinand"-Gitarristen Nick McCarthy lässt seinen Albernheiten freien Lauf:

Niemand weiß, wo das Wirtshaus Der Goldene Hahn steht, aber die besungene Szene ist bekannt: Frau im T-Shirt, Typ an der Bar - alles klar. In den Reimen von Hank Schmidt in der Beek: "Amor schießt mich nieder, mit Durchschlagkaliber, ja Bumm Bumm Bumm Bumm, der schießt nicht mit Pfeilen, wie soll das verheilen?" Jedenfalls steht für den mit den Waffen von Heckler & Koch am Herzen Verwundeten die Welt still: "Im Goldenen Hahn ist für mich nichts mehr / wie es gerade eben noch wa-ha-ha-har / statt Kneipenfrieden spür ich nur Bumm Bumm Bumm Bumm."

Jamaika gibt den Takt vor: In der offenherzigen, bunten, tanzlustigen Reggae-Szene von London fühlen sich die Herzensbayern Seb-I Kellig (Dub Produzent u.a. für LaBrassBanda), Hank Schmidt in der Beek und Nick McCarthy alias Das Lunsentrio besonders zu Hause.

„Eine unwahrscheinliche Supergroup“ (MusikExpress)

Die Vertrautheit entsteht nicht allein durch das Liebesattentat, sondern vor allem durch die unterlegte Musik: "Felicita" von Al Bano & Romina Power - Italopop der synthie-seligsten Sorte. "Klar ist das ultra-chessy", sagt Nick McCarthy, aber er und seine Mitmusiker lieben diesen Hit schon ewig, "seit unsere Mamas das angehört haben in ihren Mercedessen".

Mit Hank Schmidt in der Beek und Seb-I Kellig steuert der Teilzeit-Münchner McCarthy im Lunsentrio durch andere Pop-Gefilde als mit seiner Welt-Erfolgsband Franz Ferdinand, die er im Übrigen nicht ganz, sondern nur für eine Pause verlassen habe, wie er sagt. Das Lunsentrio ist seit dem Auftritt 2011 für einen Performance-Abend seiner Schwester Anna sein Herzens- und Spaßprojekt. Das kommt dabei heraus, wenn drei musikbesessene Kumpels ohne finanzielle Absichten ihren Vorlieben und Albernheiten freien Lauf lassen. Da findet sich auf dem Album "Aufstehn" (Problembär Records) dann vieles, was die drei in den vergangenen Jahren so alles beschäftigt hat: Viel Offbeat mit Ska, Reggae und Dub ist darauf, das sei in London gerade die bunteste, offenste Szene, und sie hätten eben in der Jugend gerne Ska-Combos wie Bluekilla gehört: "Da ist beste Tanzmusik für eine linke Szene." Man bewege sich mit der Platte auf den Spuren von Randale-Kollektiven wie Ton Steine Scherben. Da rufen sie schon mal in Gedenken an Yoko Onos und John Lennons "Bed In" hessisch babbelnd zum Lümmeln für den Weltfrieden auf, da wird das Scheppern der Abrissbirne im ehemaligen Wohlfühlviertel Shepperds Bush beklagt, und im Gedicht "Ihr englischen Sack" in Jandl'scher Vertracktheit gestänkert: "Hirnschlag ins Ecke / Hack ech ins Grinsl."

Dagegen steht das Verschnarchte, schließlich ist die namensgebens "Luns" im Rotwelsch-Soziolekt das Bett. Die drei - weil hier aufgewachsen "halbe Bayern" - fallen oft in den Dialekt ihrer Jugend, besingen den Alpenblumenpflückrausch ebenso wie den seit Barockzeiten mahnenden morbiden Tanz vom Dirndl und dem Boandlkramer. "Wahrscheinlich mögen wir die Spießigkeit hier ja", sagt McCarthy, "es könnte nur etwas lockerer zugehen."

Eine dadaistische Gaudi wie das Bessere einst in der Neuen Deutschen Welle. McCarthy freut sich sehr über sein erstes deutschsprachiges Album, das er schon immer machen wollte. Und das er jetzt "mit Mega-Show" in die kleinen Kulturzentren Deutschlands bringen kann - bei aller Liebe, "es ist schließlich eine Protestplatte." (Süddeutsche Zeitung).

„Wer glaubt, im Pop schon alles gesehen zu haben, sollte sich das Lunsentrio geben“ (MusikExpress)

Da heißt es : „Einsteigen, festschnallen, Fäuste ballen und dabei sein, wir geben wieder richtig Gas“.

Junge und junggebliebene Männer und Frauen zum Mitreisen gesucht von

euren Schiffsschaukelbremsern vom kleinsten-größten Kulturzentrum Deutschlands, dem VITAMIN!