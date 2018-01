× Erweitern Viva Germania Viva Germania

Samstag, 03.02.2018 - 100% Deutschrock Party mit DER Deutschrock Tribute Band in Deutschland: Viva Germania – Deutsch rockt!

Rockmusik hat die Liebe zur deutschen Sprache wiederentdeckt – und zehntausende Fans die Liebefür deutscher Rockmusik. 5 Franken machen sich auf den Weg den Deutschrock zu leben und zufeiern und damit die Livemusikszene auf den Kopf zu stellen.Deutschrock ist Musik, die rockt. Mit deutschen Texten, die so richtig knallen. Musik die so vielfältigist wie unser Land und so ehrlich wie es Rock sein sollte. Vor allem ist Deutschrock aber keine Politik,keine Musik die sich auf eine Seite stellt – sondern Lebensfreude, Spaß am Feiern und Power auf undvor der Bühne!Viva Germania will aber nicht nur Musik machen, wir wollen den Deutschrock salonfähig machen!Mit unserem einzigartigen Konzept und durch die große Identifikation der Band mit der Szene stellenwir eine authentische und hochprofessionelle und Show auf die Bühne. Eine Show, die einfach zudieser Musik und deren Fans passt: Heiß. Laut. Beeindruckend.Gemeinsam zelebrieren wir die größten Momente und Hits von Bands wie Frei.Wild, Hämatom,Rammstein, den Böhsen Onkelz, Saltatio Mortis, J.B.O., den Broilers, Unantastbar und den TotenHosen und kennen dabei nur eine Richtung: Nach vorne! …und eine Gangart: Vollgas!Die Bandmitglieder, allesamt Musiker mit jahrelanger Bühnenerfahrung in Bands wie Barbed Wire,Javelin, All-Star- Band und Awake, haben ihr ganzes Herzblut investiert und kombinieren hoheProfessionalität und Konzertroutine mit Neugier und Experimentierfreudigkeit.Viva Germania weiß, was Fans wollen und wie wir sie erreichen! Wir fahren die großen Geschützeauf: Mit eigenen LED Screens, künstlichem Schnee, Feuer -und Lightshow stellen wir eineunvergleichlich imposante Show auf die Bühne, die den bombastischen Sound eindrucksvolluntermalt und schon jetzt tausende Fans begeistert. Wer einmal eine Viva Germania Show besuchthat kommt garantiert wieder!Auch beim Marketing setzen wir neue Standards durch weitreichendes Know-how und multimedialeFormate, bis hin zum individualisierten Video für Ihre Veranstaltung – ideal für die zeitgemäßeBewerbung über soziale Netzwerke.Keine Frage, Deutschrock polarisiert, aber Viva Germania schlägt schon jetzt ein wie eine Bombe undlässt dabei keinen Platz für Diskussion – nur für Party, Show und ehrlichen Rock! Deutschrock eben!Bock auf Gästelistenplätze?Kannst du haben! Schicke einfach das Codewort „DautenGermania03“ an unsere Ronja und sie sagt dir, wie du dir mit wenigen Klicks deine Prämie sicherst!Schreib ihr eine Nachricht▶ via Facebook: m.me/RonjaDnallo▶ via Instagram: ronja_dnallo★ Onlinezeiten: SO – DO 19 – 23 Uhr ★